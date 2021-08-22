В понедельник, 23 августа, на территории Украины ожидается сухая и безоблачная погода. На Западе возможны грозовые дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

При этом в Тернопольской, Киевской и Полтавской областях синоптики предупредили о чрезвычайной угрозе возникновения пожаров.



На Западе Украины ожидается +19...26 и грозовые дожди. При этом ночью ожидается +10...14. В высокогорье Карпат будет еще холоднее.

На Востоке +26...28, солнечно. Ночью +13...17.

На Севере +24...26, солнечно. В ночное время +12...14.

На Юге +25...28, без осадков. После захода Солнца синоптики прогнозируют +12...18.

В Киеве днем ожидается от +24 до +26. Ночью столбик термометра опустится до +13...15.

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