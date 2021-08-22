В Украине 23 августа ожидается теплая летняя погода. Карта прогноза по областям
В понедельник, 23 августа, на территории Украины ожидается сухая и безоблачная погода. На Западе возможны грозовые дожди.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
При этом в Тернопольской, Киевской и Полтавской областях синоптики предупредили о чрезвычайной угрозе возникновения пожаров.
На Западе Украины ожидается +19...26 и грозовые дожди. При этом ночью ожидается +10...14. В высокогорье Карпат будет еще холоднее.
На Востоке +26...28, солнечно. Ночью +13...17.
На Севере +24...26, солнечно. В ночное время +12...14.
На Юге +25...28, без осадков. После захода Солнца синоптики прогнозируют +12...18.
В Киеве днем ожидается от +24 до +26. Ночью столбик термометра опустится до +13...15.
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