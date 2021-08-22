В воскресенье, 22 августа, на территорию Украину придет теплая и сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Согласно прогнозу синоптиков, ветер сегодня будет преимущественно северно-западным, до 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, на востоке и юге ночью +14...+19°; днем +25...+29°; в Карпатах ночью +7...+11°, днем +16...+21°.

В столице 22 августа осадков не предвидится. Днем температура составит +23...+25°, ночью +12...+14°.

Напомним, в праздничные выходные над Украиной обоснуется поле повышенного давления, которое подарит нам почти безоблачное небо, солнечную погоду и комфортную температуру воздуха. Только в сам День Независимости, 24 августа, в западных и местами в северных областях пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что 22, 23 августа в Украине будет сухо, солнечно и тепло. 24-го августа на Западе и Севере пройдут локальные грозовые дожди. В большинстве областей возобновится жара, а вот в западных областях немного похолодает.

Кроме того, синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Спас и День Независимости.