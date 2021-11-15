Статья председателя Китайской народной Республики Си Цзиньпина о вооружении Коммунистической партии Китая марксизмом и его китаизированной инновационной теорией будет опубликована во вторник.

Об этом сообщает сообщает информационное агентство Синьхуа.

Статья появится в двадцать втором в этом году номере ведущего журнала ЦК КПК "Цюши".

Ранее на брифинге, посвященном окончанию 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, официальный представитель компартии Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин отныне "кормчий" и "народный лидер".

До того в истории Китая был лишь один "великий кормчий" - основатель КНР Мао Цзэдун.

Объявление Си Цзиньпина "кормчим" позволило утверждать, что отныне Си Цзиньпин обладает правом на свои теории и концепции, равные по масштабу идеям Мао Цзэдуна.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему президент Украины Владимир Зеленский и фракция "Слуга народа" хвалят коммунистов КНР и что за этим стоит. Сохранить отношения с Китаем на Банковой хотят по двум причинам: во-первых, это крупный рынок сбыта и торговый партнер, а также источник инвестиций.