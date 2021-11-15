Во вторник выйдет статья "нового кормчего" Си Цзиньпина об инновационной китайской версии марксизма
Статья председателя Китайской народной Республики Си Цзиньпина о вооружении Коммунистической партии Китая марксизмом и его китаизированной инновационной теорией будет опубликована во вторник.
Об этом сообщает сообщает информационное агентство Синьхуа.
Статья появится в двадцать втором в этом году номере ведущего журнала ЦК КПК "Цюши".
Ранее на брифинге, посвященном окончанию 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, официальный представитель компартии Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин отныне "кормчий" и "народный лидер".
До того в истории Китая был лишь один "великий кормчий" - основатель КНР Мао Цзэдун.
Объявление Си Цзиньпина "кормчим" позволило утверждать, что отныне Си Цзиньпин обладает правом на свои теории и концепции, равные по масштабу идеям Мао Цзэдуна.
Также "Страна" подробно разбиралась, почему президент Украины Владимир Зеленский и фракция "Слуга народа" хвалят коммунистов КНР и что за этим стоит. Сохранить отношения с Китаем на Банковой хотят по двум причинам: во-первых, это крупный рынок сбыта и торговый партнер, а также источник инвестиций.