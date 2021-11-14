Коммунистическая партия КНР назвала председателя КНР Си Цзиньпина "кормчим китайского возрождения" и "народным лидером".

Соответствующую резолюцию, по информации Reuters, Компартия Китая приняла на этой неделе.

"Пока мы будем поддерживать товарища Си Цзиньпина, гигантское судно китайского возрождения будет иметь кормчего и сможет противостоять любым штормам", - заявил по этому поводу замдиректора Центра политических исследований при ЦК КПК Цзян Цзиньцюань.

До этого момента подобного титула удостаивался лишь основатель КНР Мао Цзэдун - его в Китае называют "Великим кормчим".

Напомним, "Страна" писала о том, что этим летом президент Украины Владимир Зеленский позвонил Си Цзиньпину и пожелал китайцам великих достижений под руководством Компартии.

Также мы сообщали о том, что в этом году Коммунистической партии Китая исполнилось сто лет. "Страна" подробно рассказывала о том, как родилась, взяла власть и сделала из Китая сверхдержаву самая сильная партия мира.

Кроме того, мы писали о том, как Зеленский и "слуги" хвалят коммунистов КНР и что за этим стоит.