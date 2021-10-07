В отеле аэропорта Цюриха прошли переговоры между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой МИД Китая Яном Цзечи. Встреча прошла за закрытыми дверями, и после нее появилась информация, что удалось достичь принципиального соглашения о переговорах на высшем уровне - о саммите Джо Байдена и Си Цзиньпина.

По мнению источников в Белом доме, встреча в Цюрихе состоялась благодаря телефонному разговору президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшемуся 9 сентября.

И Пекин, и Вашингтон заявили, что переговоры, которые длились шесть часов, прошли "конструктивно и откровенно". Об этом передает радиостанция "Голос Америки".

"В ходе разговора мы действительно достигли принципиальной договоренности о проведении виртуальной двусторонней встречи до конца года", - заявил представитель Белого дома.

"Разговор в Цюрихе, в широком смысле, был более значимым и предметным, чем предыдущие переговоры", - сказал источник, добавив, что Вашингтон надеется на то, что это станет моделью для будущих встреч.

Однако, по словам представителя администрации Белого дома, эту встречу не следует рассматривать как потепление в отношениях.

В заявлении МИД Китая говорится, что Ян Цзечи сказал Салливану, что конфронтация наносит ущерб обеим странам и всему миру.

"Обе стороны договорились предпринять действия для укрепления стратегического взаимодействия, надлежащего урегулирования разногласий, предотвращения конфликтов и конфронтации", - говорится в заявлении МИД КНР.

"Салливан ясно дал понять, что, хотя мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную национальную мощь и тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, мы также продолжим взаимодействие с КНР на высшем уровне для обеспечения ответственной конкуренции", говорится в заявлении Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от личного присутствия на саммите G20 в Риме.