Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели онлайн-встречу, на которой обсуждались отношения двух стран, а также ситуация в мире. Переговоры продлились более трех часов.

Об этом сообщает ТАСС.

Байден и Си Цзиньпин говорили о КНДР, Афганистане, Тибете и отношениях между своими странами. Си Цзиньпин сказал о том, что, по его мнению, базовыми принципами отношений Китая и США должны стать взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимная выгода. Также он заявил, что США должны прекратить политизировать экономику и давить на китайский бизнес под предлогом обеспечения нацбезопасности.

Как сказал Си Цзиньпин, он готов сотрудничать с Байденом, чтобы "сформировать консенсус и предпринять позитивные действия для продвижения китайско-американских отношений вперед".

Президент США Джо Байден выразил озабоченность действиями Китая, касающимися Тибета и Гонконга. Также он сказал, что конкуренция между двумя странами не должна перерасти в конфликт.

"Мы несем ответственность перед миром, а также перед нашим народом. Вот почему мы считаем - и мы с вами говорили об этом - что все страны должны играть по одним и тем же правилам игры, вот почему Соединенные Штаты всегда будут отстаивать наши интересы и ценности, а также интересы наших союзников и партнеров", - заявил Байден.

Напомним, "Страна" писала о том, что на Западе описали 6 главных сценариев битвы за Тайвань.

Также мы сообщали, что во вторник выйдет статья "нового кормчего" Си Цзиньпина об инновационной китайской версии марксизма.