США намерены внимательно следить за действиями России в ближайшие дни и недели, поскольку происходящее в последнее время беспокоит Вашингтон.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса пишет "Укринформ".

"Действия России вызывают большую обеспокоенность в США. Они очень беспокоят наших союзников и партнеров. Несколько наших европейских союзников уже провели свои дискуссии высокого уровня с РФ, озвучив очень похожие месседжи. Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе – и не только – принимая во внимание эти действия", - заявил он.

Также Прайс рассказал, что США и другие западные страны хотят сохранить стабильную ситуацию в регионе и надеются на предсказуемые отношения со стороны России.

"Но надежда – это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, какие действия будет предпринимать Российская Федерация в ближайшие дни и недели", - заявил Прайс.

Напомним, в Пентагоне обвинили Россию в разработке угрожающего США противоспутникового оружия.

Также мы писали о том, что США и Европа, по данным СМИ, грозят России новыми санкциями в случае нападения на Украину.