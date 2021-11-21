Разведслужбы Америки полагали, что Китай втайне занимались строительством военного объекта на территории порта недалеко от Абу-Даби в ОАЭ.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Впервые данные о подозрительной активности около столицы ОАЭ поступила год назад. Тогда информацию посчитали неубедительной, но спутниковые снимки, сделанные весной текущего года, убедили власти США, что Китай строит в порту какую-то военную установку.

В свою очередь администрация президента США Джо Байдена предупредила власти ОАЭ, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя государствами.

Как рассказали собеседники The Wall Street Journal, после серии встреч и визитов официальных лиц из Америки строительство данного объекта остановили. По их мнению, правительство эмирата, заинтересованное в приобретении передовых американских истребителей и беспилотников, не знало о военном характере деятельности Китая.

Ранее мы писали о том, что по данным американской разведки, Китай увеличивает свои ядерные возможности гораздо быстрее, чем ожидалось год назад. К 2030 году азиатская страна способна увеличить число своих ядерных боеголовок до тысячи единиц.

Кроме этого, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что мир сейчас становится триполярным. Новыми центрами силы выступают США, Россия и Китай.