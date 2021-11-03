По данным американской разведки, Китай, который в США признали новым центром силы, увеличивает свои ядерные возможности гораздо быстрее, чем ожидалось год назад. К 2030 году азиатская страна способна увеличить число своих ядерных боеголовок до тысячи единиц.

Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона для Конгресса "Разработка военных средств и средств обеспечения безопасности в КНР".

Как сказано в документе, ускоренные темпы ядерной экспансии Китая позволят ему иметь до 700 ядерных боеголовок к 2027 году.

"КНР, вероятно, стремится получить по меньшей мере 1000 боеголовок к 2030 году, что превышает предварительные прогнозы Пентагона от 2020 года по темпам и объемам вооружения", - написано в отчете.

При этом в Минобороны США отметили усилия Пекина по увеличению количества наземных, воздушных и морских платформ для доставки ядерного оружия, необходимых для расширения ядерных возможностей страны. Кроме того, КНР наращивает мощности производства боевых веществ на основе плутония, а также принимает другие меры по укреплению ядерного потенциала.

В США также предположили, что КНР, возможно, уже создала "ядерную триаду" - разработку баллистической ракеты воздушного базирования с ядерными способностями и улучшением ее ядерных возможностей наземного и морского базирования.

"В течение следующего десятилетия Китай нацелен на модернизацию, диверсификацию и расширение своей ядерной программы", - резюмируют авторы отчета.

Между тем вчера стало известно о ядерных вооружениях США: на вооружении у страны есть 12 типов ядерных боеголовок, причем их средний возраст составляет чуть меньше 30 лет.

А чуть ранее США сообщили об испытаниях Пекином ядерной гиперзвуковой ракеты. Правда, Китай опроверг эту информацию.