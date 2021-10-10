В иранском городе Араке в течение года запустят ядерный реактор на тяжелой воде.

Как передает ТАСС, об этом 3 октября заявил официальный представитель комиссии по энергетике Меджлиса (парламента) Ирана Мостафа Нахаи.

"В течение одного года будет запущен реактор IR-20 в Араке", - сказал чиновник.

2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить темпы обогащения урана. Закон кроме прочего предусматривает немедленное возвращение к проекту реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые приступили к сборке первого в мире термоядерного реактора во Франции.

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