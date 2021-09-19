Американское издание New York Times опубликовало шокирующие подробности убийства в ноябре прошлого года иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой страны.

Подтвердилась самая фантастическая версия - ядерщика, будто по сценарию голливудского боевика, расстрелял из пулемета робот с искусственным интеллектом, управляемый через спутник. На ликвидацию ушло менее минуты.

"Страна" публикует подробности этой истории.

Робот-убийца

По данным New York Times убийство физика организовала провела израильская разведка "Моссад" с согласия американцев на самом высоком уровне. Содействие "Моссаду" оказывало ЦРУ.

Иран сразу после убийства обвинил в ликвидации руководителя своей ядерной программы Израиль и США, но те отмалчивались.

Детали жуткого расстрела учёного стали известны только сейчас и опубликованы в New York Times израильским историком спецслужб Роненом Бергманом.

Ранее вышло интервью Йоси Коэна, директора "Моссад", который в июне вышел в отставку. В нем он признался в причастности "Моссад" к убийству Фахризаде.

"Если человек представляет угрозу для граждан Израиля, то он должен прекратить существование", - отчеканил он.

Для убийства использовался робот-пулемет, приведенный в действие дистанционно израильским снайпером по спутниковой связи.

"Это был дебютный тест высокотехнологичного компьютеризированного снайпера, оснащенного искусственным интеллектом и глазами с несколькими камерами, управляемым через спутник и способным делать 600 выстрелов в минуту", - пишет New York Times.

Так выглядел робот-пулемет

Машину смерти весом в тонну перевезли в Иран по запчастям

Всю эту машину смерти весом около тонны разобрали на мелкие детали, переправили в Иран контрабандой и тайно собрали заново, поместив в кузов популярной в стране модели грузовичка-пикапа и установили по маршруту движения генерала. Далее - дело техники.

Взрывчатку на дороге и реальных снайперов организаторы убийства не рассматривали - из боязни быть обнаруженными.

Операцию назначили на 27 ноября 2020 года.

Робота-снайпера поместили в кузов пикапа Nissan Zamyad, широко распространённого в Иране. Кроме того, в автомобиль встроили несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта, а внутри машину начинили взрывчаткой для её уничтожения после завершения операции.

По данным газеты, автомобиль с оружием был припаркован у обочины дороги, по которой ехала машина с учёным, а в нужный момент по транспорту с Фахризаде была произведена стрельба.

Фахризаде атаковали близ столицы Тегерана, когда он в сопровождении трех автомобилей охраны ехал за рулем своей машины вместе с женой. Они направлялись из своего загородного дома на Каспийском море в дом в Абсарде, деревушке к востоку от столицы, где планировали провести выходные.

Спецслужба Ирана предупредила его о возможном заговоре с целью убийства, но ученый лишь отмахнулся.

Как пишет издание, неожиданно напасть на ядерщика можно было только на дороге во время движения в машине. За последние годы израильтяне уничтожили 16 иранских ядерщиков с помощью внезапных атак мотоциклистов на ближних дистанциях, подрывов управляемыми бомбами, отравлений. Но охрана Фахризаде в людных местах была эффективной, и такой сценарий с ним исключался.

Еще одна проблема заключалась в том, чтобы определить в режиме реального времени, что за рулем был Фахризаде, а не один из его детей, жена или телохранитель.

"Израилю не хватает возможностей наблюдения в Иране, которые у него есть в других местах, например в Газе, где он использует беспилотные летательные аппараты для определения цели перед нанесением удара. Дрон, достаточно большой, чтобы долететь до Ирана, может быть легко сбит иранскими зенитными ракетами российского производства. А дрон, кружащий над тихой сельской местностью Абсарда, может раскрыть всю операцию", - поясняет подноготную операции по убийству ученого издание.

На обочине у перекрестка на Абсард поставили другой автомобиль со снятым колесом, опирающийся на домкрат. В этом автомобиле была еще одна камера. Таким образом командный центр "Моссада" заранее получал данные о наличии цели в кортеже. Причем место было выбрано не случайно - около лежачего полицейского перед которым машина физика должна была в любом случае притормозить.

Примерно в 15:30 кортеж прибыл на разворот на Фирузкух-роуд. Фахризаде сам сидел за рулем своего личного небронированного автомобиля, рядом с ним сидела жена. Одна машина охраны шла впереди, две ехали сзади.

Автомобиль Фахризаде почти остановился, и его опознали операторы, которые дали команду открыть огонь.

Колонна повернула направо на бульвар Имама Хомейни, и головная машина помчалась к дому, чтобы осмотреть его до прибытия Фахризаде. Машина Фахризаде таким образом осталось полностью незащищенной.

"Колонна притормозила из-за лежачих полицейских прямо перед припаркованным Nissan Zamyad. Бродячая собака начала переходить дорогу. Пулемет выстрелил очередью, попав в переднюю часть автомобиля под лобовым стеклом. Неясно, попали ли эти выстрелы в Фахризаде, но машина свернула и остановилась. Стрелок скорректировал прицел и произвел еще одну очередь, по крайней мере трижды попав в лобовое стекло и по крайней мере один раз Фахризаде в плечо. Еще три пули попали ему в позвоночник. Он рухнул на дорогу", - описывает момент расстрела издание.

Из машины сопровождения выскочил первый телохранитель: чемпион страны по дзюдо Хамед Асгари с винтовкой в ​​руке. Он огляделся в поисках нападавшего, по-видимому, сбитый с толку.

Затем из машины выбежала жена ученого. Она села на землю и положила его голову себе на колени. Nissan Zamyad взорвался.

Это была единственная часть операции, которая прошла не так, как планировалось.

"Целью было разорвать робота в клочья, чтобы иранцы не смогли разобраться в случившемся. Вместо этого большая часть оборудования была подброшена в воздух, а затем упала на землю в значительной степени неповрежденная", - пишет New York Times.

Вся операция заняла меньше минуты. Было выпущено пятнадцать пуль.

Убийство согласовал Трамп

Готовить убийство Фахризаде, как пишет New York Times, начали после серии встреч в 2019-2020 годах между израильскими официальными лицами во главе с директором Моссада Йоси Коэном и высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Трампа и госсекретаря Помпео.

Это было обязательным условием, так как любые действия Израиля против Ирана, которые могли привести к войне, должны были согласовываться с американцами.

Причем в данном случае, по информации New York Times, согласование убийства прошло на самом высоком уровне - на уровне президента.

Само по себе это шокирующая информация. Хотя и ранее появлялась информация, что американские власти практикуют политические убийства по всему миру, но в данном случае она получила подтверждение на страницах авторитетной газеты.