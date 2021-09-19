Агенты израильского "Моссада" убили иранского физика-ядерщика, главу иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде при помощи компьютеризированного снайперского устройства, оснащенного искусственным интеллектом. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты выяснили, что устройством управляли через спутник. Всю конструкцию весом около тонны поместили в кузове пикапа, а саму машину начинили взрывчаткой.

Подготовка к убийству Фахризаде началось после серии встреч в 2019-2020 годах между израильскими официальными лицами во главе с директором "Моссада" Йоси Коэном и высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.

А поскольку намерение Израиля убить иранского чиновника могло привести к войне, для этого потребовалось согласие США.

Ранее "Страна" сообщала о подрыве автомобиля ученого под Тегераном. По горячим следам покушения были выдвинуты предположения, что к нему могут быть причастны израильские спецслужбы, так как ядерщик был убит спустя всего несколько дней после тайного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы "Моссада" Йоси Коэна в Саудовскую Аравию.

Позже мы рассказывали, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что существуют веские свидетельства причастности Израиля к убийству 27 ноября иранского ученого-ядерщика Мохсина Фахризаде-Махабади.