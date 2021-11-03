Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что мир сейчас становится триполярным. Новыми центрами силы выступают США, Россия и Китай.

Об этом представитель Пентагона сказал 3 ноября во время форума по безопасности института Аспена.

"Мы входим в триполярный мир с Китаем и Россией в качестве больших сил. Все являются великими державами", - констатировал Милли.

Он добавил, что в стратегическом отношении мир стал менее стабильным по сравнению с тем, что было в последние 40–50 лет. Поэтому повышенное значение будет иметь поддержание мира между великими державами.

Россия, Китай, США и другие страны должны быть очень осторожны в плане того, как они действуют друг с другом, подчеркнул американский генерал.

Также он сказал, что властям других стран не стоит считать Соединенные Штаты слабыми из-за вывода войск из Афганистана. По его словам, США часто недооценивают и не понимают. А воспринимать завершение операции как бегство неверно.

В начале октября "Страна" сообщала, что ЦРУ создает специальное отдельное подразделение по борьбе с китайскими шпионами и сбору разведданных о КНР.

Также мы рассказывали, что диалог между Россией и США после июньской встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве получил новый импульс.