Президент России Владимир Путин принял приглашение главы КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. И, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", - сказал Лавров.

При этом главный дипломат России напомнил об историческом значении российско-китайского договора о дружбе.

"Мы рады встретиться в очередной раз в год 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Наши лидеры приняли 28 июня 2021 года специальное заявление по этому поводу, в котором высоко оценили историческое значение этого договора, особенно его роль в формировании современной модели двусторонних отношений", - добавил глава МИД РФ.

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