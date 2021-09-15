Хозяин Белого дома снова угодил в неприятную ситуацию и вынужден публично оправдываться. В западных СМИ начала распространяться информация о том, что президент США Джо Байден, в ходе своего недавнего телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, якобы предложил тому встретиться и провести личные переговоры, но получил отказ.

Об этом передает РИА "Новости"

Председатель КНР в ответ на предложение о саммите якобы ответил отрицательно, сославшись на агрессивную риторику и действия США, предложив Вашингтону сначала публично понизить градус публичных высказываний в отношении Пекина.

Однако Джо Байден прокомментировал эти сообщения одним словом: "Неправда". Такой ответ получили журналисты президентского пресс-пула Белого дома, которые сопровождали Байдена во время его рабочей поездки в штат Колорадо. Они спросили президента, не разочарован ли он таким ответом своего оппонента.

"Президент сказал лишь что это "неправда", но не понятно, не соответствует действительности публикация в СМИ, или же предположения о том, что он разочарован таким исходом событий", - заявили журналисты пресс-пула.



Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что Пекин обнародовал свою версию переговоров Си Цзиньпина с Байденом, которые прошли 10 сентября.