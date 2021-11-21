Умер актер и продюсер Михаил Зубов, который снимался в известном российском сериале "Воронины". Он ушел из жизни на 43-м году жизни.

Об этом сообщила руководитель "КиноЛицея" Елена Володина во ВКонтакте.

"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов. Папа Милены по фильму так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить!" – говорится в сообщении

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. Он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Популярности он достиг благодаря съемкам в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".

О причине смерти актера не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в России в возрасте 58 лет умер звезда фильмов "Ночной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", телесериалов "Громовы" и "Адмиралъ", актер Игорь Савочкин. В СМИ сообщают, что актера беспокоили сильные боли в спине.

Также вчера, 20 ноября, стало известно, что ушел из жизни известный актер Валерий Гаркалин, который болел коронавирусом с начала октября. Ему было 67 лет. В последнее время он находился в коме и ему делали переливание крови из-за сепсиса. СМИ сообщали, что он находится в критическом состоянии, у него было 75–85% поражения легких. Кроме того, у Гаркалина были серьезные проблемы с сердцем.