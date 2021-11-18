В России умер звезда фильмов "Ночной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", телесериалов "Громовы" и "Адмиралъ", актер Игорь Савочкин. Ему было 58 лет.

Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным паблика, актера беспокоили сильные боли в спине. На прошлой неделе из-за этого он обратился к медикам, его госпитализировали.

Причиной смерти, как добавили в паблике, Савочкина стали проблемы с печенью. У него произошла печеночная декомпрессия (устранение сдавления спинного или головного мозга, его корешков, сосудов - Ред.). Кроме того, актер боролся с онкологическим заболеванием.

Справка. Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка Саратовской области. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. В 1991 году окончил тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова.

Когда приехал в Москву, работал в театрах. Также - диктором радиостанции "Ностальжи". С 2000 по 2010 год работал в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс"

С ноября 2014 по сентябрь 2015 года вёл публицистическую передачу "Теория заговора".

Игорь Савочкин снялся в более 70 киноработах.

Напомним, ранее мы писали, что в Питере умер актер, звезда сериалов "Ментозавры" и "Улицы разбитых фонарей".

Также сообщали, что в Москве от коронавируса умер актер из сериалов "Ликвидация" и "Громовы".