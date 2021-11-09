Дин Стоквелл - американский актер с более чем 70-летней кинокарьерой, который был номинирован на Оскар, признан лучшим актером Каннского кинофестиваля и получивший звезду с "Алее Славы", скончался в воскресенье, 7 ноября. Ему было 85 лет.

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил журнал Variety со ссылкой на источники, близкие к актеру.

По информации источника издания, известно, что актер умер во сне у себя дома, однако детали смерти пока все умалчивают.

Впервые Стоквелл появился на экранах в кино "Долина решений" в 1945 году. Именно тогда он начал свою кинокарьеру, подписав контракт с Metro-Goldwyn-Mayer.

Американский актер достиг известности благодаря роли Эла Калавичи в сериале "Квантовый скачок", который продолжался с 1989 по 1993, а также участию в фильмах "Синий бархат" (1986) и "Дюна" (1984).

Стоквелл был номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Замужем за мафией" (1988). Кроме того, на Каннском фестивале в 1959 и 1962 годах его признали лучшим актерам. А в феврале 1992 года актер получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Напомним, ранее мы писали о том, что не стало польского актера Павла Новиша, сыгравшего Шульца в фильме "Дежа вю".

Кроме того, 22 октября этого года в США скончался известный актер Питер Сколари. На его счету съемки в более полусотне популярных сериалов.