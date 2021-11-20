В России умер известный актер Валерий Гаркалин, который болел коронавирусом с начала октября. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. "Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", - сообщил он СМИ.

Актеру было 67 лет.

В последнее время он находился в коме и ему делали переливание крови из-за сепсиса. СМИ сообщали, что он находится в критическом состоянии, у него было 75–85% поражения легких. Кроме того, у Гаркалина были серьезные проблемы с сердцем.

Валерий Гаркалин известный актер театра и кино. Он снялся в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Девять неизветсных", сериалах "Моя прекрасная няня", "Женщин обижать не рекомендуется", "Досье детектива Дубровского".

Эпизод из фильма "Ширли-Мырли"

Напомним, что ранее умер актер из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" и "Ночного дозора" Игорь Савочкин. Причиной смерти Савочкина стали проблемы с печенью.