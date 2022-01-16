Российский актер кино и телевидения, музыкант Иван Рудаков скончался в Москве на 44-м году жизни.

Об этом сообщают в Facebook родители артиста - режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева в воскресенье, 16 января.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого родители Ивана написали, что их сын находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ и без сознания. У Рудакова были проблемы с сердцем и легкими - последствия перенесенной летом коронавирусной инфекции.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года. Учился во ВГИКе на режиссерском факультете, затем на актерских курсах у Шиловского.

Сниматься начал в нулевые, дебютировав ролью Влада Бойцова в "Попсе". Актер снялся более чем в сорока фильмах и сериалах: "Ванечка", "Цыганочка с выходом", "Соната для Веры", "Алешкина любовь", "Мата Хари", "Комиссарша", "Ищейка", "Собачья работа", "Медиум", "Склифосовский", Стас "Поршень" Титов в "Кухне".

Кроме того, Рудаков был создателем и фронтменом рок-группы "7".

Умер Иван Рудаков. Источник: Facebook/Алексей Рудаков

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве скончалась 78-летняя вдова Андрея Мягкова народная артистка Анастасия Вознесенская. В середине декабря у нее обнаружили заражение коронавирусом.

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