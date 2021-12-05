Продюсер, основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет в одной из московских больниц.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на комментарий представителя Рудинштейна.

"Марк умер час назад в больнице на Таганке", - сообщила представитель продюсера.

17 ноября Рудинштейн проинформировал журналистов, что он госпитализирован с сердечным приступом.

По предварительным данным, у основателя "Кинотавра" был диагностирован инфаркт миокарда. Врачи прооперировали его, установив стент.

Вскоре Рудинштейну провели еще одну срочную операцию по формированию искусственного отверстия в шее - трахеотомию. Он находился на ИВЛ в реанимации. Из-за обширного ишемического инсульта у кинопродюсера был сильно поражен мозг.

Напомним, что Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актёр и кинокритик. Заслуженный работник культуры РФ. Создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен". Родился 7 апреля 1946 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Санкт-Петербурге умерла бабушка известного российского шоумена Ивана Урганта, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант. Женщине было 92 года.

Также мы писали, что в Москве умер известный советский и российский певец и композитор Александр Градский, которого несколько дней назад экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Ему было 72 года.