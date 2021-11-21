После продолжительной болезни умерла народная артистка России Нина Русланова, у которой были серьезные проблемы с сердцем. Актрисе было 75 лет.

Сообщение Союза кинематографистов России.

"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", говорится в сообщении.

Долгое время народная артистка болела.

"Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!)". С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?(( Прощай, дорогая, прости", - написал у себя в Instagram ее коллега Стас Садальский.

Нина Русланова играла в фильмах "Собачье сердце", "Моя любовь", "Тени исчезают в полдень", "Не стреляйте в белых лебедей", "Афоня" и "Будьте моим мужем".

Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область, Украина). В 1985-1988 годы была актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РФ (1998). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Обладательница кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988 - "Завтра была война", "Знак беды", "Короткие встречи", 2011 - "Китайская бабушка"), "Лучшая роль второго плана" (1990 - "Смиренное кладбище") и "Лучшая женская роль второго плана" (2005 - "Настройщик"), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006 - "Настройщик").

Ранее "Страна" сообщала, что умер актер и продюсер Михаил Зубов, который снимался в известном российском сериале "Воронины". Он ушел из жизни на 43-м году жизни.

20 ноября стало известно, что ушел из жизни известный актер Валерий Гаркалин, который болел коронавирусом с начала октября. Ему было 67 лет.

В последнее время он находился в коме и ему делали переливание крови из-за сепсиса. Он находится в критическом состоянии, у него было 75–85% поражения легких. Кроме того, у Гаркалина были серьезные проблемы с сердцем.