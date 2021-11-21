Состоянием на утро 21 ноября, воскресенье, всего в мире зафиксировали почти 260 млн случаев заражения коронавирусом (257 458 456).

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности на сегодняшний день подтверждено более 5 млн летальных случая (5 164 174), при этом выздоровели 232 428 208 человек.

Лидерами по количеству случаев заражения коронавирусом остаются Соединенные Штаты Америки (48 558 229), Индия (34 510 413) и Бразилия (22 012 150 случаев).

В свою очередь Украина в этом рейтинге занимает 17 строчку.

Между тем, за прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине подтвердились 10 635 новых случаев заражения коронавирусом. Вчера показатель находился на уровне 18 250 человек, то есть уменьшение составило почти 2 раза.

Согласно данным Минздрава, уровень заражения коронавирусом постепенно снижается. В четверг болезнь подтвердилась у 20 591 украинцев, а в пятницу зафиксировали 20 050 новых зараженных.

Также мы сообщали, что в Национальной академии наук Украины прогнозируют, что нынешняя волна коронавируса спадет к январю. Кроме того, к концу года общее число жертв Covid-19 среди украинцев за все время эпидемии достигнет ста тысяч.