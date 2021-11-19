В Украине второй день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Также сообщается о 725 смертях среди пациентов с ковидом. Уже четыре дня в Украине фиксируют более 700 летальных случаев коронавируса в день.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, всего вчера коронавирусом заразились 20 050 человек. Среди новых пациентов - 1 555 детей и 331 медик. В больницы в течение суток попали 3 637 человек. Выздоровели 22 304 пациента с ковидом, умерли 725 человек.

В течение прошлых суток в Украине сделали 294 320 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 102 857 человек, вторую - 191 463 человека.

Всего, по информации Минздрава, в Украине зафиксировали 3 304 058 случаев коронавируса. Выздоровел 2 726 521 человек. 80 231 пациент с ковидом умер.

Напомним, "Страна" писала о том, что позавчера, 17 ноября, Украина опустилась на третье место в мире по суточной смертности от Covid-19.

Также мы сообщали, что в Национальной академии наук Украины прогнозируют, что нынешняя волна коронавируса спадет к январю. Кроме того, к концу года общее число жертв Covid-19 среди украинцев за все время эпидемии достигнет ста тысяч.

Кроме того, мы писали, что МОЗ Украины изменил стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом для снижения их смертности.