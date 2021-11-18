В четверг, 17 ноября, в России установлен рекорд по количеству умерших за 24 часа пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки скончался 1 251 пациент - это рекордное количество за все время пандемии.

Об этом сообщает "Интерфакс".

За прошедшие сутки в России коронавирус обнаружили у 37 374 человек, из них 4 062 случая заражения зафиксировали в столице и 2 645 - в Санкт-Петербурге. Также установлен антирекорд по суточному количеству умерших пациентов с коронавирусом - 1 251 человек умер.

За все время пандемии в России 9 млн 219 тыс. 912 случаев заражения коронавирусом, 260 тысяч 335 летальных исходов и 7 млн 919 тыс. 250 выздоровевших, из них 36 414 выписались из больниц за последние сутки.

Напомним, антирекорд по смертям от коронавируса в Украине был зафиксирован несколько дней назад, когда за сутки умерло 838 пациентов.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины изменило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом для снижения их смертности. Госпитализации подлежат пациенты с течением заболевания средней тяжести, если они старше шестидесяти лет. Ранее в стандарте не было никаких условий о возрасте пациентов.