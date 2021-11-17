Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в стандарты медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Теперь госпитализации подлежат пациенты с течением болезни средней тяжести, если они старше 60 лет.

Об этом сообщается в приказе Минздрава.

В Стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19 добавили пункт, согласно которому пациенты старше 60 лет подлежат госпитализации, если болезнь у них протекает в средней тяжести.

Указано, что изменения приняты "с целью уменьшения уровня смертности пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, старше 60 лет".

Стоит отметить, что ранее в стандарте не было никаких условий о возрасте пациентов. При этом пациентов со средней степенью тяжести течения болезни госпитализировати только в случае наличия признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности.

Напомним, по данным на 17 ноября коронавирусом за прошедшие сутки в Украине заразились более 18,5 тысячи человек. В больницы за 16 ноября попали 4 468 пациентов с коронавирусом.

Также сообщалось, что биологи нашли в Украине 11 разных вариантов штамма коронавируса "Дельта".