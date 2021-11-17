В Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. В течение прошлых суток Covid-19 подтвердился у 18 668 жителей нашей страны.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Миндрава.

Среди новых пациентов, по информации ведомства - 1 312 детей и 403 медика. В больницы вчера попали 4 468 человек. 769 пациентов с коронавирусом умерли. Выздоровели 20 211 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 263 417 случаев коронавируса. Выздоровели от ковида 2 684 584 человека, умерли - 78 754 человека.

По данным Минздрава, вчера в Украине сделали 294 855 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 114 029 человек, вторую - 180 826 человек.

Всего в Украине сделали уже 12 445 581 прививку от коронавируса. 12 445 579 человек получили первую дозу вакцины, 9 068 241 человек получил две дозы.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 16 ноября, в Минздраве анонсировали выход областей из красной зоны на следующей неделе. Сейчас в Украине 18 красных региона, четыре оранжевых и всего два желтых: Кировоградская и Тернопольская области. 18 ноября к красным регионам примкнет Винницкая область.

Также мы сообщали, что вчера, 16 ноября, в Украине зафиксировали антирекорд по смертям от ковида: за сутки умерли 838 человек, заразились - 16 308.