В Украине выявили одиннадцать разных вариантов штамма коронавируса "Дельта", из-за которого в стране растет потребление кислорода пациентами COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук в Facebook.

Институт провел исследование по заказу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ученые взяли образцы больных коронавирусом из разных регионов Украины и выявили, что в стране полностью царит штамм "Дельта".

При этом в большинстве (60%) образцов обнаружили материнский", так называемый, индийский вариант штамма. Но были обнаружены и другие варианты штамма - происходящие из США, Великобритании, европейских стран и Африки. При этом еще летом "Дельту" обнаруживали только в половине образцов.

"Мутировавшие варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть, они быстрее распространяются. Существующие вакцины действенны против этих штаммов", – объяснил руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.

Напомним, в октябре в Украине впервые зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса "Дельта".

Также "Страна" подробно писала чем опасен штамм Дельта и как от него защититься.