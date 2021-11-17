Украина заняла третье место в мире по суточной смертности от коронавируса. На первом месте находятся США, а на втором - Россия.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Сразу за Украиной на 4 месте в рейтинге разместилась Румыния. Также Украина стала второй по показателю смертности от коронавируса и среди стран Европы.

Напомним, 15 ноября "Страна" сообщала о том, что по состоянию на вчера Украина удерживалась на втором месте мирового антирейтинга суточной смертности от коронавируса. Такие данные получены по итогам воскресенья, 14 ноября, когда в нашей стране зарегистрировали 403 летальных исхода опасной вирусной инфекции.

Тем временем, сегодня стало известно, что в Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. В течение прошлых суток Covid-19 подтвердился у 18 668 жителей нашей страны. За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 263 417 случаев коронавируса. Выздоровели от ковида 2 684 584 человека, умерли - 78 754 человека.

Кроме того, сообщалось, что 16 ноября в Украине зафиксировали антирекорд по смертям от ковида: за сутки умерли 838 человек, заразились - 16 308.