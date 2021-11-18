В Национальной академии наук Украины прогнозируют, что нынешняя волна коронавируса спадет к январю. Кроме того, к концу года общее число жертв COVID-19 среди украинцев за все время эпидемии достигнет ста тысяч.

Об этом в интервью Deutsche Welle сообщил заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

У Бровченко спросили, какова продолжительность нынешней волны эпидемии и будут ли ее последствия в целом более смертоносными, чем от предыдущих волн.

"Быстрый рост заболеваемости у нас начался в августе и длился два с половиной месяца – до конца октября. Ожидается, что до января 2022 будет продолжаться спад до тех показателей, которые были в августе-сентябре. Относительно смертоносности... В 2020 году у нас официально от COVID-19 умерли почти 20 тысяч человек. Если брать оценки по избыточной смертности, то в 2020 году было около 50 тысяч жертв COVID-19. В 2021 году уже 57 тысяч человек скончались из-за COVID-19 по состоянию на 15 ноября по официальной статистике. И это еще не конец. До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть до конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч смертей", - ответил эксперт.

Также он рассказал, прошла ли Украина уже пик смертей от COVID-19 в текущую волну.

"По меньшей мере, последние три-четыре дня смертность от COVID-19 в Украине не растет. Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, но мы можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то мы можем ожидать, что сейчас мы проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности", - считает Бровченко.

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