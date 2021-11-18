Ученые из разных стран провели глобальное исследование и пришли к выводу, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% и является самой эффективной мерой в борьбе с Covid-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследование показало, что ношение масок - единственная наиболее эффективная мера общественного здравоохранения в борьбе с Covid, снижающая заболеваемость на 53%.

При этом соблюдение социальной дистанции снижает заболеваемость на 25%, также эффективными методами борьбы с распространением коронавируса признали мытье рук.

"Несколько мер личной защиты и социальных мер, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны с сокращением заболеваемости Covid-19", - написали исследователи.

Напомним, в Украине растет заболеваемость коронавирусом - 17 ноября зафиксировали 20 591 новый случай. Кроме того, 3 907 человек за сутки попали в больницы.

Также сообщалось, что в Киеве ужесточили масочный режим.

Ранее мы писали, что сеть украинских супермаркетов "АТБ" может получить штраф за нарушение масочного режима во время карантина.