Румынское правительство повторно введет комендантский час и сделает ковид-сертификаты обязательными для доступа в большинство общественных помещений. Новые меры будут действовать 30 дней и предусматривают ограничения на передвижение людей с 22:00 и закрытия магазинов и ресторанов с 21:00.

Об этом сообщает Reuters.

Ограничения в основном приняты в городах с большим количеством случаев заболевания коронавирусом. Меры были одобрены временным правительством поздно в пятницу, 22 октября.

Румыния сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и заражений коронавирусом в октябре. Страна занимает второе место с конца по уровню вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе.

"Мы находимся в катастрофической ситуации. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было вакцины", - заявил заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.

По словам Арафата, Румыния находится в такой ситуации, когда вакцина есть, но большинство людей отказались делать прививки. Однако этой ситуации можно было избежать, уверен он.

Теперь только людям, которые были вакцинированы или выздоровели от вируса, будет разрешен доступ к большинство общественных мест, кроме продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут проводиться без требования ковид-сертификата.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с 24 октября, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены. Правительство также призывает работодателей перевести половину своего персонала на дистанционную работу.

Напомним, 27 сентября Румыния ужесточила правила въезда в страну (в т.ч. украинцев) и ввела обязательный 14-дневный карантин для туристов из третьих стран. Исключением стали лишь гости из стран ЕС и Швейцарии.

В Украине карантин в "красной" зоне (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская области) действует аналогичным образом.

Доступ в рестораны, к межобластным поездкам и работе в учебных заведениях предоставляется только 100%-вакцинированным. И в ближайшее время Минздрав внесет в перечень обязательной вакцинации профессии почтальонов и соцработников.