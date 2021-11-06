Для отмены карантинных ограничений и масочного режима Украина должна добиться показателя в 75% вакцинации населения. Однако, если темпы вакцинации будут медленными, то локдауны, онлайн-обучение и маски сохранятся как минимум еще на 3-4 года.

Об этом в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Введение "красной зоны" стало триггером, ускорившим очень многих людей пойти вакцинироваться и принять решение. До того очень многие колебались... Насколько мы можем ожидать, что столь высокий уровень, почти 300 тысяч вакцинированных, сохранится в течение следующих нескольких недель - есть вопросы", - заявила она.

В то же время Скалецкая считает, что "красную зону" карантина во многих областях в течение следующих 2-3 недель будут отменять. Такое решение для многих украинцев может стать сигналом, что можно расслабиться.

"Я бы не хотела, чтобы к этому так относились, потому что ключевая задача – достичь 75% вакцинированного населения. Это будет означать, что мы сможем начать процесс отмены масок, ограничений и карантинов. И может быть "план Б" – когда вакцинация спадет. И тогда все должны понимать, что с масками, карантинными ограничениями, локдаунами, онлайн-обучением мы останемся на следующие 3-4 года, а может и 5", - сказала она.

Между тем, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по показателям Украина достигла пика текущей волны коронавируса. По его словам, сейчас в стране наблюдается стабилизация пандемии COVID-19 на высоких цифрах заболеваемости.

Чтобы стимулировать украинцев прививаться, власть пошла на жесткие меры. С понедельника, 8 ноября, начнется отстранение от работы невакцинированных учителей и государственных чиновников, причем без сохранения зарплаты.