В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса. Количество пациентов с ковидом в течение прошлых суток увеличилось на 20 591 человека.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди новых пациентов 1 478 детей и 377 медиков. Кроме того, вчера 3 907 человек попали в больницы. 19 633 пациентов выздоровели, 752 случая болезни оказались летальными.

В течение суток в Украине сделали 297 832 прививки от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 108 754 человека, вторую - 189 078 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 284 008 случаев коронавируса. Из них 79 506 оказались летальными. 2 704 217 пациентов выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что 16 ноября в Украине зафиксировали антирекорд по смертям от ковида: за сутки умерли 838 человек, заразились коронавирусом - 16 308.

Кроме того, мы писали о том, что по словам министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав в желтой зоне обяжет пройти полный курс вакцинации работников и посетителей заведений сферы услуг.

Также мы сообщали, что по информации ВОЗ, 99% случаев коронавируса во всем мире приходится на штамм "Дельта".