В Украине доступны два типа тестирования на COVID-19: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) и экспресс-тест на антиген. Оба вида тестирования позволяют выявить активную инфекцию.

В Минздраве подробно рассказали, чем они отличаются. Посвященный видам тестов пост опубликован в Фейсбуке ведомства.

Для проведения ПЦР-теста делают мазок из носоглотки и ротоглотки. Указанный вид тестирования применяют в начале заболевания, наибольшая чувствительность - между 7 и 14 днями после инфицирования. Обычно результат можно получить через сутки после забора материала. Тестирование методом ПЦР является наиболее точным методом диагностики COVID-19.

Для экспресс-теста на антиген также берут мазок из носоглотки или ротоглотки. Эффективнее всего такие тесты использовать на начальных стадиях заболевания. Результаты исследования можно получить уже через 15 минут.

Важно понимать, что ни ПЦР-тест, ни экспресс-тест на антиген не определяют наличие антител к COVID-19 в организме, поэтому его не следует путать с тестом методом ИФА.

Тест методом иммуноферментного анализа (ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Таким образом, ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – то есть уровень антител. Метод ИФА-тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: IgM и IgG. Первые указывают на острую фазу заболевания, вторые – на то, что человек переболел и уже имеет антитела к коронавирусной болезни.

Для подтверждения диагноза COVID-19 используют ПЦР-тест. Исключение составляют случаи установления диагноза пациенту, который соответствует определению подозрительного или вероятного случая. Для них достаточно проведения экспресс-теста для определения антигена.

В продаже есть экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома. Они также определяют антиген вируса COVID-19 в образце мазка из носоглотки. Однако такие тесты не являются действительными для доступа, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте. Причин этому несколько, в частности отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования и соответственно его результата, а также невозможность проверить, чьи образцы использовали для проведения тестирования в домашних условиях.

В МОЗ напомнили, что бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. Утвержденные Минздравом стандарты указывают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводили быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

Ранее в МОЗ сообщали, что выявление антител к SARS-CoV-2 не является основанием для отказа от вакцинации.

Также Минздрав решил обязать в желтой зоне пройти полный курс вакцинации работников и посетителей заведений сферы услуг.