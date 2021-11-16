В Министерстве здравоохранения заявили, что наличие антител к коронавирусу, вызывающему COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации.

Об этом пресс-служба ведомства написала в Фейсбуке.

Также в Минздраве добавили, что на сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты от болезни и как долго они сохраняются.

В то же время основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования.

"Важно, что ни один из тестов не обязателен перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - объяснили в ведомстве.

Ранее "Страна" приводила заявление Виктора Ляшко о том, что после вакцинации от COVID-19 сдавать анализ на антитела не надо.

Мы также публиковали объяснение Минздрава, почему вообще сдавать тест на антитела к коронавирусу в Украине не имеет смысла.