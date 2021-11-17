Министерство здравоохранения Украины планирует ужесточить правила карантина в "желтой" зоне. В частности, в таких регионах намерены ввести полный курс вакцинации как для работников заведений так и для посетителей.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга.

По его словам, ведомство сейчас работает над изменением в постановление об адаптивном карантине.

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.

Сейчас "желтые" в Украине лишь две области - Закарпатская и Кировоградская. На данный момент указанные требования насчет обязательной вакцинации действуют лишь для "красных" карантинных зон.

В "желтых" же зонах для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий (а также для сотрудников этих заведений) достаточно лишь одной вакцины. Тоже самое касается и требований по педагогам.

Ляшко об изменениях в желтой зоне - с 1:22

Напомним, ранее в Минздраве анонсировали выход областей из красной зоны на следующей неделе.

Также "Страна" подробно ранее описывала, какие правила действуют во всех зонах карантина.