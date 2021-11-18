С понедельника, 22 ноября, в Словакии вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусом граждан.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера в четверг, 18 ноября.

По словам премьера, невакцинированные и не переболевшие коронавирусом граждане не смогут посещать общественные места – магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), службы, культурно-массовые мероприятия.

"В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для зараженных коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных", - заявил Эдуард Хегер на пресс-конференции после заседания кабмина Словакии.

По словам министра, коронавирус в настоящее время является "заболеванием невакцинированных".

Хегер добавил, что более 70% тех, кто заболевает COVID-19, не сделали прививки. Те же, кто ранее вакцинировался, а теперь все-таки заболел, переносят коронавирус значительно легче.

Ранее "Страна" сообщала, что канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что с 15 ноября в стране вводится локдаун для непривитых от Covid-19 граждан и для тех, кто не переболел ковидом. На это решение повлиял всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Также мы писали, что правительство Австрии из-за всплеска заболеваемости с 8 ноября уже ввело более жесткие карантинные ограничения. В Австрии гражданам без прививки от коронавируса запретили посещать кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где находится более 25 человек.