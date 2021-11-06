Правительство Польши не планируют вводить в стране локдаун, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом. Среди причин премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал протесты недовольных такими мерами, как локдаун, что приводит к росту инфицированных.

Об этом сообщает польское издание "Wyborcza" в субботу, 6 ноября.

По информации издания, Матеуш Моравецкий сделал это заявление во время посещения больницы во Вроцлаве. Премьер сообщил, что правительство страны рассматривает разные меры для ограничения распространения коронавируса. Однако, по его словам, ужесточение карантина не стоит на повестке дня.

"Мы не рассматриваем локдаун", - сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши добавил, что, наблюдая за массовыми протестами в других странах, где был введен локдаун, был сделан вывод, что такие ограничения приводят только к росту заболеваемости коронавирусом.

"Поэтому мы стараемся найти середину, лучшее решение", - сообщил премьер.

Моравецкий рассказал, что правительство делает ставку на вакцинацию от инфекции и расширение мест для пациентов в больницах.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше начали тестировать вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными. Над ней работают сотрудники Института биологии клетки Национальной академии наук Украины. Львовские ученые планируют создать вакцину, которая будет применяться в виде таблеток, микстуры или спрея. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены наружу вирусные белки.

Также мы писали, что в Польше началась регистрация на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. Записаться могут все желающие поляки от 18 лет и старше. Вакцинация третьей дозой стала доступна в Польше для всех взрослых граждан, которые были привиты не менее полугода назад. Все совершеннолетние могут получить электронное направление на третью прививку (или вторую, если они были вакцинированы препаратом Johnson&Johnson).