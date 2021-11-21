За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине подтвердились 10 635 новых случаев заражения коронавирусом. Вчера показатель находился на уровне 18 250 человек, то есть уменьшение составило почти 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, из 10 635 новых случаев заражения 894 припадают на детей, а 99 – на медработников.

Также за последние сутки:

Госпитализировали – 4048 человек;

Летальных случаев – 377;

Выздоровели – 14450.

Также в Минздраве уточнили, что за последние 24 часа привился 152 321 украинец.

Известно, что лидерами по количеству новых случаев заражения стали Днепропетровская область (1242), а также Николаевская (693) и Одесская (655).

Напомним, согласно данным Минздрава, уровень заражения коронавирусом постепенно снижается. В четверг болезнь подтвердилась у 20 591 украинцев, а в пятницу зафиксировали 20 050 новых зараженных. В субботу ведомство сообщило, что коронавирус обнаружили у 18 250 человек.

Также мы сообщали, что в Национальной академии наук Украины прогнозируют, что нынешняя волна коронавируса спадет к январю. Кроме того, к концу года общее число жертв Covid-19 среди украинцев за все время эпидемии достигнет ста тысяч.