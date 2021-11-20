Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. Выяснилось, что новая разновидность штамма редко вызывает симптомы.

Об этом сообщают "РИА-Новости".

Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых в период с 19 октября по 5 ноября 2021 года, 1399 из которых оказались положительными. Наибольшее внимание уделили ответвлению AY.4.2. Другое его название - "дельта плюс".

Согласно данным исследования, только у 33% из всех заразившихся этим вариантом дельта-штамма наблюдали классические симптомы COVID-19: потерю или изменение обоняния и вкуса, лихорадку и кашель.

Соавтор исследования Кристл Доннелли рассказала, что такая особенность может быть одновременно и обнадеживающей, и негативной.

По ее словам, отсутствие кашля способно снизить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, тенденция к бессимптомному течению может повысить заболеваемость.

"Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса", - объяснила соавтор исследования.

Ранее "Страна" сообщала, что в восьми областях Украины зафиксирован новый подтип штамма коронавируса "Дельта" - AY.4.2. Новый вариант штамма "Дельта" выявили в Одесской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Херсонской областях.

Также мы писали, что в Украине впервые зафиксировали вариант AY.4.2 - мутацию коронавируса "дельта"- еще 25 октября.