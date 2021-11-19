В восьми областях Украины зафиксирован новый подтип штамма коронавируса "Дельта" - AY.4.2. Другое его название - "Дельта Плюс".

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в пятницу, 19 ноября.

По словам санитарного врача, новый вариант штамма "Дельта" выявили в Одесской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Херсонской областях.

Виталий Гончаров добавил, что этот вирус может быть наиболее заразным среди всех вариаций коронавируса. Его распространение происходит на 10-15% быстрее, чем у других подтипов штамма.

Главный санврач Одесской области рассказал о новой версии штамма "Дельта". Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине выявили одиннадцать разных вариантов штамма коронавируса "Дельта", из-за которого в стране растет потребление кислорода пациентами COVID-19. При этом в большинстве (60%) образцов обнаружили "материнский", так называемый, индийский вариант штамма. Но были обнаружены и другие варианты штамма - происходящие из США, Великобритании, европейских стран и Африки.

Также мы писали, что еще 25 октября в Украине зафиксировали самую опасную на сегодняшний день мутацию коронавируса "Дельта" - вариант AY.4.2. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, наибольшее распространение нового штамма COVID-19 "Дельта" выявлено во Львове и Тернополе. Также он обнаружился и в Киеве.