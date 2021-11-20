В больнице Киева больная коронавирусом женщина умерла из-за халатности врачей.

В середине октября в ковид-отделение Киевской городской клинической больницы №9 поступила 74-летняя пациентка Инна Антипенко. Однако, как утверждают ее родственники, вследствие небрежного отношения медперсонала она скончалась спустя 11 дней после госпитализации.

Подробности этой истории "Стране" рассказала дочь умершей, Наталья Лисица.

Коронавирус у ее матери начинался с повышенного давления, а на третий день Инна начала кашлять. Тогда дочь вызвала ей медсестру, чтобы сделать ПЦР-тест и полный комплекс анализов при ковиде.

"На тот момент мама соображала, разговаривала, была в полном сознании, но у неё была сильная слабость. Когда она перемещалась по квартире, ей было тяжело дышать, но сатурация у неё была хорошая", - говорит Лисица.

По словам Натальи, некоторые из показателей анализов были завышены в несколько раз. В связи с этим она вызывала "скорую", которая приехала спустя пять часов ожидания.

"Мама у нас всегда боялась врачей и говорила, что если она попадёт в больницу, то умрет. В результате 17 октября ее госпитализировали в 9-ю больницу на Рижской, 1. Мы договорились, что она немного полежит и мы ее вытащим. Наша мама, несмотря на диабет второго типа, была активной: пару последних лет у неё даже был мужчина, они вместе жили, ездили на отдых. Она могла объяснить внучкам геометрию и физику. Так что у неё не было деменции или других отклонений – в этом плане все было в порядке", - утверждает она.

Инна Антипенко в больнице

На следующий день Инна Антипенко пожаловалась дочери, что медперсонал может не заходить в палату к пациентам по несколько часов, а в больнице нет возможности позвать кого-то на помощь.

"Я пришла к лечащему врачу, вроде как наладила с ней контакт, заплатила ей какие-то деньги. Очень попросила, чтобы они маме открывали хотя бы таблетки блистерные - ей было тяжело самой их вскрывать. Мне сказали, что все под контролем и все будет классно. Врач попросила меня принести для мамы препарат от кашля, спортивный протеин и шейкер, потому что мама не могла нормально есть. Плюс, я принесла глюкометр и врач мне лично пообещала, что сахар у неё в крови будут измерять каждый день", - объясняет Лисица.

Во время пребывания в больнице состояние пациентки начало резко ухудшаться. По словам Натальи, в какой-то момент мать перестала ее узнавать.

"Врач объясняла, что в первые дни всегда такое происходит. В этот же день вечером мама мне позвонила и прошипела: "Помоги, кислород". Я звонила в ординаторскую, но там трубку не взяли. Мы с братом связались с другим отделением и попросили, чтобы к маме позвали врача. Но медсестра нас послала, сказав, что мы ей мешаем работать и вообще она не из этого отделения", - рассказывает она.

На пятый день госпитализации Наталье и ее брату удалось получить пропуски, которые позволяют находится внутри больницы без сопровождения врача.

"Они постоянно выгоняли нас, но мы сколько могли там находиться, столько и находились. Врачей в отделении практически нет - они часами гуляют по своим делам на улице, а потом возвращаются и болтают друг с другом. Обход - это профанация: максимум зашли измерить сатурацию и ушли", - говорит Лисица.

Как выяснилось позже, врач своё обещание нарушила: матери Натальи не измеряли уровень сахара в крови.

"В один день брат пришел в больницу со своей женой - она медсестра. Она обратила внимание, что мама пьёт мелкими глотками - так пьют при повышенном сахаре. Мы начали требовать глюкометр, но, как оказалось, он был закрыт в сейфе у старшей медсестры и почти все тест-полоски не были использованы. В итоге показатель сахара был 28, при том, что 30-33 - это уже смерть при диабете", - утверждает Наталья Лисица.

По ее словам, халатное отношение к больным врачи не скрывают даже в присутствии их родственников. Самым шокирующим оказалось то, что пожилую мать Натальи привязывали к кровати, чтобы она не могла ходить по отделению.

"В выходные дни мне сказали, что маму привязали к кровати, потому что она ночью ходила по отделению. После этого я прорвалась в больницу.И когда зашла в палату, своими глазами увидела, что мама лежит на спине, привязанная отрезками простыней в натяжку 5-7 узлов к панцирной кровати. При этом у неё на лице была смещённая кислородная маска - то есть, она не дышала кислородом. Она, видимо, пыталась вырваться. Из-за этого у неё все руки были в синяках. Врачи даже передо мной ее не развязали, хотя видели, что я туда иду", - заявляет Лисица.

Помимо всего прочего, Наталье вместе с братом на протяжении всего дня приходилось уговаривать медиков, чтобы их мать перевели в реанимацию.

"У врачей было два аргумента - нет мест или нет показаний. Но есть официальный сайт, где каждый день публикуется наличие свободных мест в реанимациях в каждой больнице. Мы его мониторили: все дни, кроме одного, пока мама лежала в больнице, места в реанимации были", - поясняет Лисица.

В результате Инну Антипенко усилиями родных удалось перевести в реанимационное отделение. Однако уже через полтора дня, 27 октября, она умерла. Ее дочь Наталья убеждена, что в смерти матери виновны медики 9-й больницы.

"Мама до последнего чувствовала боль. Она смотрела на нас и плакала без слез, очень похудела. Протеин, который я покупала маме для питания, ей так и не давали. Когда в последний день перед реанимацией я пришла его забирать у врача, она не хотела его отдавать и говорила, что маме лучше пить кефирчик. Так же и с таблетками от кашля - они всего один раз дали ей этот препарат", - говорит она.

Кроме этого, врачи даже не сообщили родственникам о том, что Инна Антипенко умерла.

"Я звонила в больницу, но мне не давали никакую информацию, мол, врач занят. В этот день, пока я покупала лекарства для мамы, мне написала мамина сестра, что она умерла. Она позвонила узнать состояние мамы, они взяли трубку и сказали, что она умерла. Но дело в том, что в контактных данных при госпитализации были указаны только я и брат. А нам так никто и не позвонил", - рассказывает "Стране" Наталья.

В морге родственников умершей попросили подписать заявление о том, что они не имеют претензий к медперсоналу, аргументируя это тем, что в морге нет холодильника и невозможно провести вскрытие.

"Но у нас не поднялась рука подписать этот документ. Нас отправили к начмеду, который на видео для журналистов сказал, что 50% больных ковидом имеют психические отклонения. А заведующий, например, говорил, что они привязывают пациентов на столько узлов, на сколько нужно. Ну если привязывать к кровати, то у каждого будут отклонения. Из-за всех разбирательств с врачами тело мамы нам отдали только на 5-й день", - сообщает Лисица.

Вскрытие в итоге провели. Официальная причина смерти - ковид с пометкой, что на смерть мог повлиять сахарный диабет.

В результате родственники Инны Антипенко совместно с адвокатами подали заявление на открытие уголовного производство по статье 140 УК Украины - за врачебную халатность. Сегодня она с братом проходили полиграф, чтобы доказать правдивость своей истории.

Наталья Лисица опасается, что дело спустят на тормозах, и велик риск, что врачи так и не понесут ответственность за смерть ее матери.

"Уже прошла неделя, но дело так и не зарегистрировали в ЕРДР, хотя по закону должны были внести в течение 24 часов. Но меня предупреждали, что такие дела стоят на контроле у вышестоящих органов, поэтому историями, связанными с халатностью врачей, никто заниматься не хочет. На наши запросы в саму 9-ю больницу, МОЗ и КГГА вообще не отвечают. Комментарии в соцсетях удаляют. Никто из представителей власти не выходит с нами на связь", - утверждает Наталья.

"За последние несколько дней я слышала о 25-30 подобных случаях. Врачи друг друга покрывают, многие адвокаты не хотят за это браться, потому что это просто бесперспективно. Я намерена наказать этих медиков, а не отомстить - просто не хочу, чтобы они ещё кого-то убивали. Я решила бороться", - подытожила Наталья.

Ранее мы писали о том, что в Днепре от последствий Covid-19 скончалась 11-летняя девочка - пациентка коронавирусного отделения областной детской клинической больницы. У ребенка был сахарный диабет. Родители девочки подали заявление в полицию, поскольку считают, что смерть их дочери наступила из-за халатности медиков.

Помимо этого, в прошлом году в Киеве из-за халатности хирурга скончался двухлетний мальчик с посторонними предметами в пищеводе, обвинительный акт уже направлен в суд.