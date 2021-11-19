За неделю с 13 по 19 ноября в Украине выявили 124 481 новых случаев COVID-19. Заболели 8 968 детей и 2 141 медицинский работник. Госпитализировали 26 519 человек, летальных исходов — 4 624. Выздоровели 131 842 человека.

Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья при Минздраве Украины в пятницу, 19 ноября.

В ЦОЗ рассказали, какие регионы Украины находятся в "цветных" карантинных зонах:

в "желтой" зоне – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

в "оранжевой" зоне – Закарпатская, Полтавская, Харьковская области.

"красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 введен в 18 областях и городе Киев.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 712 случаев на 100 тысяч населения при определенном показателе зеленого уровня 75 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в таких областях:

в Николаевской - 1112 случаев на 100 тысяч населения;

в Полтавской - 1006 случаев на 100 тысяч населения;

в Хмельницкой - 921 случай на 100 тысяч населения.

Показатель госпитализаций больных COVID-19 превышен в 19 регионах. В среднем по стране он составляет 69,6 случаев на 100 тысяч населения.

По состоянию на 18 ноября самый высокий показатель загруженности коек с кислородом:

в Донецкой области - 68,7%,

в городе Киеве - 67,3%,

в Ивано-Франковской области - 67,1%,

в Николаевской области - 65,1%.

В ЦОЗ привели статистику зон карантина и заболеваемости коронавирусом. Источник: Facebook/ЦОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ Украины рассказали об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта". По словам МОЗ, вакцина Moderna дает хорошую защиту от всех штаммов коронавируса. По данным исследования, проведенного в Катаре с 23 марта по 7 сентября 2021 года и опубликованного в авторитетном научном журнале "Nature", Moderna предотвращает заражение штаммом Дельта на 73,1%, препятствует тяжелому течению и смерти от штамма Дельта на 96,1%.

Также мы писали, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение лекарства от коронавирусной инфекции в виде таблеток Lagevrio (Molnupiravir) производства фармацевтических компаний MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Таблетки могут использоваться для лечения взрослых с подтвержденным коронавирусом, которым не нужна кислородная поддержка, но есть риск развития тяжелой формы болезни. EMA разрешила применять таблетки до выдачи разрешения на продажу.