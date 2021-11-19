Данные Минздрава по состоянию на сегодняшний день свидетельствуют о том, что со следующей недели вслед за Луганской и Херсонской областями из "красной" зоны карантина могут выйти Львовский и Черкасский регионы.



Индикаторы определения уровней эпидемической опасности уже два дня подряд показывают снижение загруженностей больничных коек для зараженных Covid-19 во Львовской области, в то время как в Черкасской области начало снижаться количество госпитализаций.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 16 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что начало выхода украинских областей из красной зоны можно ожидать со следующей недели.

"Начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть несколько областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сообщил Ляшко.

Кроме того, министр здравоохранения также заявил, что по данным на вторую половину ноября, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом в пределах третьей волны, но не исключена повторная вспышка. По его словам, число новых случаев COVID-19 снижается вторую неделю подряд, как и количество госпитализаций. При этом в некоторые дни выздоровевших фиксировали больше, чем заболевших.