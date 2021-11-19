По данным на вторую половину ноября, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом в пределах третьей волны, но не исключена повторная вспышка. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК.

По его словам, число новых случаев COVID-19 снижается вторую неделю подряд, как и количество госпитализаций. При этом в некоторые дни выздоровевших фиксировали больше, чем заболевших.

"Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению. Одновременно, мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - сообщил Ляшко.

Напомним, в Украине четвертый день фиксируют более 700 смертей от ковида. При этом в Украине второй день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что по прогнозу НАН, к концу года число жертв коронавируса в Украине может достичь 100 тысяч.

Также мы сообщали, что МОЗ Украины изменил стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом для снижения их смертности.