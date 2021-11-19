Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение лекарства от коронавирусной инфекции в виде таблеток Lagevrio (Molnupiravir) производства фармацевтических компаний MSD и Ridgeback Biotherapeutics.

Об этом сообщает сайт агентства EMA в пятницу, 19 ноября.

Таблетки могут использоваться для лечения взрослых с подтвержденным коронавирусом, которым не нужна кислородная поддержка, но есть риск развития тяжелой формы болезни.

EMA разрешила применять таблетки до выдачи разрешения на продажу.

"Lagevrio - это пероральное противовирусное лекарство, которое снижает способность SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме. Это достигается за счет увеличения количества изменений (мутаций) в генетическом материале вируса (известного как РНК), что снижает способность SARS-CoV-2 к размножению", - говорится в сообщении агентства.

Таблетки от коронавируса рекомендуют назначать пациентам как можно раньше после постановки диагноза COVID-19 и в течение 5 дней после появления симптомов. Капсулы следует принимать два раза в день в течение 5 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что фармацевтический гигант Pfizer разрешил другим компаниям производить свои экспериментальные таблетки от коронавируса, которые, по предварительным данным, снижают риск госпитализаций и смерти на 89%. Pfizer Inc. уже подписала соответствующее соглашение с группой, поддерживаемой ООН. Такой шаг может сделать лечение доступным для более чем половины населения мира.

Также мы писали, что в Китае, на международной выставке в городе Хайкоу, представили первую в мире вакцину против коронавируса, которую можно вводить путем ингаляции. Вакцину от коронавируса люди вдыхают через рот. После этого через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой оболочки, который невозможно создать путем внутримышечных инъекций.