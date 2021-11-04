Великобритания первой в мире разрешила использовать для лечения коронавируса противовирусный препарат Lagevrio (Molnupiravir) компании Merck, который значительно снижает риск госпитализации и смерти. Его можно принимать пациентам с легким и умеренным течением болезни. Об этом пишет Independent.

Препарат "Молнупиравир" будут назначать для приема в домашних условиях пациентам с коронавирусом легкой или средней степени тяжести. Таблетки разрешены людям от 18-ти лет с положительным результатом теста на коронавирус, а также с факторами риска развития осложнений.

"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат, который можно принимать дома для лечения COVID-19. Мы работаем в темпе по всему правительству и с Национальной службой здравоохранения над тем, чтобы как можно скорее разработать планы по внедрению "Молнупиравира" для пациентов в рамках национального исследования", - сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Препарат препятствует размножению Sars-CoV-2 после того, как он попадает в клетки человека. Таким образом поддерживается низкий уровень вируса в организме и, следовательно, снижается тяжесть заболевания.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАН спрогнозировали рост новых случаев коронавируса до 50 тысяч за сутки.

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