Появляются новые подробности по истории с ресурсной сделкой между Украиной и США. Мы уже писали о первом тендере на литиевое месторождение, который выиграла компания друга президента США Дональда Трампа.

А также о том, что в целом условия сделки для Украины вырисовываются, мягко говоря, не очень выгодные. Как подсчитали эксперты, наша страна сможет получать всего порядка 2% от добычи полезных ископаемых.

Но на тот момент еще не было порядка использования средств, полученных от реализации совместных с американцами ресурсных проектов.

Кабинет министров принял такой порядок своим отдельным распоряжением от 16 февраля.

Документ очень интересный. В нем по-сути, прописан "автономный" механизм изымания денег из украинского бюджета, причем, даже без голосования парламента по этому вопросу.

"Создается впечатление, что для нас подготовили вариант Венесуэлы, и США попросту станут распоряжаться украинскими недрами и полученными от них доходами по своему усмотрению", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

О чем идет речь?

В Порядке подробно расписан механизм использования средств, предусмотренных в госбюджете по бюджетной программе "Реализация соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления".

Напомним: этот фонд был создан в конце прошлого года. Стартовый капитал определен в сумме 150 млн долларов - по 75 млн от каждой из сторон. В украинском бюджете на этот год на финансирование фонда предусмотрено 1,9 млрд гривен.

И Кабмин своим распоряжением запустил механизм использования именно этих денег.

Главным распорядителем бюджетных средств в Порядке названо Минэкономики, а получателем - государственное Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства.

Отметим, что это Агентство было создано еще в 2019 году, хотя его деятельность сложно назвать бурной. На счету организации за последние почти 7 лет - всего 7 проектов (от строительства многоуровневого паркинга во Львове до концессии порта Херсон).

Возглавляет Агентство Нико Гачечиладзе. Кроме него на официальном сайте Агентства упоминается еще два сотрудника - начальник отдела поддержки проектов Юлия Суховерхая и юрист Мирослава Белова.

В Порядке идет отсылка на соглашение между этим Агентством и Корпорацией США по финансированию международного развития, по итогам которого и был создан Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления "в форме ограниченного партнерства".

На что Агентство будет тратить полученные деньги (1,9 млрд гривен в 2026 году)?

В Порядке определено две расходные статьи:

1. Сопоставимый взнос в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в форме ограниченного партнерства (далее - Партнерство).

2. Другие взносы в Партнерство, предусмотренные соглашением о фонде восстановления и соглашением об ограниченном партнерстве.

По первому пункту деньги выделяются по письменному уведомлению Минэкономики о взносе в капитал фонда восстановления.

Что касается второго пункта "о других взносах", то тут речь идет о резервировании 50% средств, полученных от "определенного уровня добычи", уплаченных инвесторами по договорам о распределении продукции и т.д.

То есть, половина суммы, полученной Украиной от инвесторов или в качестве первой прибыли о реализации проектов по недрам тут же уходит обратно - в Американско-украинский инвестиционный фонд. Причем, как отмечается в пункте 8 Порядка Агентство будет перечислять средства со своих счетом, открытых в органах Казначейства на гривневый счет Партнерства (фонда) или представительство Партнерства, открытый в банке или представительстве иностранного банка, действующего на территории Украины.

Никакого дополнительного голосования Рады за перечисления этих средств уже не нужно.

Агентство просто будет подавать ежеквартальные отчеты в Минэкономики об использовании бюджетных средств.

Таким образом, Агентство по государственно-частному партнерству станет своего рода посредником по передаче денег из украинского бюджета в Американско-украинский фонд восстановления. Последний же полностью курирует Корпорация США по финансированию международного развития (DFC) и украинское Минэкономики.

Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук говорит, что новый Порядок распределения средств выписан таким образом, "чтобы предотвратить разбазаривание бюджетных денег".

"Все мы знаем, как в Украине расходуются бюджетные средства, в том числе, целевые, и что "цель" могут изменить в любой момент. Судя по всему, американцы решили заранее перестраховаться и настояли на закреплении такого механизма перечисления средств, на который Рада повлиять впоследствии уже не сможет. Проще говоря, сделали все так, чтобы деньги не разбазаривали. Получается, что как только в украинский бюджет поступят первые средства по ресурсной сделке (инвестиции или прибыль), половина тут же уйдет обратно в Фонд, и будет считаться очередной частью украинского взноса в последующие проекты", - говорит Бондарчук.

Он добавил, что США таким образом пытается избежать ситуации, когда "ресурсные деньги утонут в бюджете и в новые проекты инвестиций со стороны Украины уже не будет или будут копейки".

То есть, половину денег по ресурсной сделке Украина автоматически будет реинвестировать в новые проекты, и не сможет тратить на бюджетные статьи, скажем, на медицину или социальную поддержку граждан.

И это помимо обязательного взноса в Американско-украинский фонд (в этом году - 75 млн долларов).

Бондарчук считает, что такой механизм распределения средств - "по-сути, продолжения системы внешнего управления Украиной".

При этом он считает, что сама ресурсная сделка нарушает Конституцию Украины, по которой недра принадлежат народу, а не Американско-украинскому фонду.

Ростислав Кравец считает, что новый Порядок распределения средств от ресурсной сделки Кабмин мог бы в любой момент легко отменить или переписать - очередным своим распоряжением.

"Но сделать это без международных последствий можно только до момента значительных инвестиций со стороны США и американского бизнеса", - говорит Кравец.