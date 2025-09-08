Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах. Об этом заявил заместитель министра экономики, член управляющего совета Американо-Украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин.

По его словам, альтернативными источниками сырья могут быть отходы горно-металлургического комплекса.

"То, что десятилетиями считалось балластом, действительно является новой сырьевой базой: без раскрытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии – и параллельно нейтрализовывать негативные исторические экологические последствия", – сказал Перелыгин.

Напомним, весной Верховная Рада утвердила сделку о недрах с Вашингтоном, по которой контроль американцев над разработкой новых украинских месторождений будет близок к тотальному.

Фонд, созданный в рамках ресурсной сделки США с Украиной, возглавил лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

